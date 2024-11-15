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الاتحاد الأوروبي يعلن دعم تولي اليونيفيل آلية مراقبة أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:44
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