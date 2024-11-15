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بري نفى في حديث لـ "الشرق الأوسط" أن يكون المقترح الأميركي يتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش العدوّ في لبنان

Lebanon 24
15-11-2024 | 10:39
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