مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان: هناك تصاعد مقلق في الخسائر البشرية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق ذات الكثافة السكانية

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