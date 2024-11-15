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الكرملين: هناك خلافات عميقة مع ألمانيا لكن حقيقة الحوار بين بوتين وشولتز إيجابية

Lebanon 24
15-11-2024 | 11:32
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