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بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي الحاجة إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-11-2024 | 11:36
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