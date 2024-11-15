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تسجيل 8 اشتباكات اليوم داخل الأراضي اللبنانية بين حزب الله وقوات العدو الإسرائيلي (الميادين)

Lebanon 24
15-11-2024 | 12:08
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