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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مناطق سكنية في دمشق

Lebanon 24
15-11-2024 | 12:27
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