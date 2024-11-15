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القناة 12 الإسرائيلية: مستشار نتنياهو خضع للتحقيق في قضية تسريب الوثائق الأمنية لصحيفة بيلد الألمانية

Lebanon 24
15-11-2024 | 13:43
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