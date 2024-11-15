Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي ينتقد المحادثة الهاتفية بين بوتين وشولتس.. هذا ما قاله
lebanon 24
16/11/2024 09:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: التقارير عن المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب غير صحيحة
lebanon 24
16/11/2024 09:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مع شولتس
lebanon 24
16/11/2024 09:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان ناقشا قضايا عدة بما في ذلك التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
16/11/2024 09:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:34 | 2024-11-16
02:22 | 2024-11-16
02:18 | 2024-11-16
02:08 | 2024-11-16
02:04 | 2024-11-16
02:00 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24