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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار مجددا في نهاريا وبلدات بالجليل خشية تسلل مسيرة معادية
Lebanon 24
16-11-2024
|
01:22
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