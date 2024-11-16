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القناة 13 الإسرائيلية: حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل

Lebanon 24
16-11-2024 | 04:12
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