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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي الجديد إيلون ماسك

Lebanon 24
16-11-2024 | 05:10
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