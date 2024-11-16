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فايننشال تايمز عن مصادر: إدارة ترامب ستعود لسياسة الضغوط القصوى لمنع إيران من تمويل حلفائها وتطوير سلاح نووي

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:33
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