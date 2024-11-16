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أخبار عاجلة
الخارجية التركية: نتخذ كل التدابير لحماية حقوقنا في بحر إيجه والبحر المتوسط
Lebanon 24
16-11-2024
|
07:45
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