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هآرتس: الجيش الإسرائيلي سمح بدخول شحنة مساعدات إلى مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة بعد شهر ونصف من الحصار ثم قام بإحراقها وطرد السكان منها

Lebanon 24
16-11-2024 | 09:46
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