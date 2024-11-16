هآرتس: الجيش الإسرائيلي سمح بدخول شحنة مساعدات إلى مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة بعد شهر ونصف من الحصار ثم قام بإحراقها وطرد السكان منها

Lebanon 24