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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس

Lebanon 24
16-11-2024 | 11:54
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