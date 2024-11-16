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وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية

Lebanon 24
16-11-2024 | 12:15
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