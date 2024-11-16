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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش أقر سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين في لبنان

Lebanon 24
16-11-2024 | 12:16
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