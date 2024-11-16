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وسائل إعلام إسرائيلية: قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين يصدر أمراً بإعلان المطلة ومنطقتها منطقة عسكرية مغلقة

Lebanon 24
16-11-2024 | 12:56
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