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القناة 14 الإسرائيلية: أضرار جسيمة بعدد من المباني والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا

Lebanon 24
16-11-2024 | 13:08
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