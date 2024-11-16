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المئات يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإقالة حكومة نتنياهو (العربي)

Lebanon 24
16-11-2024 | 13:43
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