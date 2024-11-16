Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران: ننفي حدوث لقاء بين إيلون ماسك ومندوب إيران بالأمم المتحدة والخبر من صناعة الإعلام الأميركي

Lebanon 24
16-11-2024 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي لقاء مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأميركي الجديد إيلون ماسك
lebanon 24
17/11/2024 02:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": اللقاء المباشر المبكر بين مسؤول إيراني كبير وإيلون ماسك يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل إدارة ترامب
lebanon 24
17/11/2024 02:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي وجود أي لقاء بين مندوبها وإيلون ماسك.. وهذا ما قالته عن "النووي"
lebanon 24
17/11/2024 02:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من لقاء جمع ماسك بممثل إيران في الأمم المتحدة؟
lebanon 24
17/11/2024 02:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2024-11-16
16:43 | 2024-11-16
16:32 | 2024-11-16
16:13 | 2024-11-16
16:12 | 2024-11-16
16:08 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24