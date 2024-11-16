مصادر مطلعة لـ"لبنان24": مجيئ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن حصوله على أجوبة مُقنعة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رداً على الطروحات التي قدّمها إلى الأخير

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