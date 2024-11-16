Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع: ننفي ادعاء وسائل إعلام أميركية بتقديم إيران ضمانات بعدم متابعة أي إجراء ضد ترامب

Lebanon 24
16-11-2024 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع: الرسالة التي نقلت لواشنطن هي أن إيران ستتابع الإجراءات ضد قتلة قاسم سليماني
lebanon 24
17/11/2024 02:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصدر رفيع: لا صحة للأنباء بأن الأردن سيفتح أجواءه أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/11/2024 02:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: محكمة إيرانية تقضي بإعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل
lebanon 24
17/11/2024 02:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس الإيرانية: الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران
lebanon 24
17/11/2024 02:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:51 | 2024-11-16
16:43 | 2024-11-16
16:32 | 2024-11-16
16:13 | 2024-11-16
16:12 | 2024-11-16
16:08 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24