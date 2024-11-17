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هآرتس عن محللين: حزب الله لم يتعرض لضربات كافية لتحقيق ردع طويل الأمد ما يدفع الجيش للمطالبة بتكثيف الهجمات

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:03
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