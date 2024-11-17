رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: شهداء الجيش الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن ارض الوطن هم امانة في ضمير كل لبناني مخلص وعلينا جميعا التعاون كي لا تذهب تضحياتهم سدى

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