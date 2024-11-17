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ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
17-11-2024 | 10:38
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