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أوكرانيا تعلن فرض قيود على الطاقة في مختلف أنحاء البلاد غدا بعد هجوم روسي كبير

Lebanon 24
17-11-2024 | 12:09
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