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الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله: قواتنا نفذت عملية نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة

Lebanon 24
17-11-2024 | 12:21
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