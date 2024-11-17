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"لبنان 24": 12 جريحاً في حصيلة اولية للغارة الاسرائيلية التي استهدفت منطقة مار الياس في بيروت
Lebanon 24
17-11-2024
|
13:19
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