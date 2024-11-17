Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: المستهدف في عملية الاغتيال هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر إسرائيلي: المستهدف في الضاحية الجنوبية ليس "أبو علي رضا" قائد وحدة بدر في حزب الله
lebanon 24
18/11/2024 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
lebanon 24
18/11/2024 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الموقف الأميركي ينص على أنه إذا لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة أي خرق محتمل من حزب الله يحق حينها للجيش الإسرائيلي التدخل وهو ما يرفضه لبنان حتى الآن
lebanon 24
18/11/2024 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر لبناني لسكاي نيوز عربية: الهدنة في حال التوصل إليها لا تعني فصل جبهة لبنان عن غزة
lebanon 24
18/11/2024 00:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2024-11-17
17:12 | 2024-11-17
17:07 | 2024-11-17
16:54 | 2024-11-17
16:53 | 2024-11-17
16:40 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24