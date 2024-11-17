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الجيش الإسرائيلي: بطاريات المدفعية دخلت الأراضي اللبنانية بهدف توسيع القصف وتوفير الدعم للعملية البرية
Lebanon 24
17-11-2024
|
15:19
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