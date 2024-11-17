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اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق (LBCI)

Lebanon 24
17-11-2024 | 15:28
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