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رئيس كوريا الشمالية يدعو الجيش لـ "رفع الجاهزية استعدادا لحرب محتملة"

Lebanon 24
17-11-2024 | 16:37
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