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الخارجية الأميركية: الوزير بلينكن ناقش مع نظيره الجزائري الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم

Lebanon 24
17-11-2024 | 17:51
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