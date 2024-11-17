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مصدر عسكري أردني: سقوط جسم طائر فجر اليوم في منطقة حدودية داخل محافظة العقبة دون وقوع أضرار بشرية أو مادية

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:11
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