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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي دير قانون رأس العين والسماعية جنوبي لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:10
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