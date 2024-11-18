النائب سيمون أبي رميا خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا: دولة الرئيس يتحدث باسم كل لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

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