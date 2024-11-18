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أبي رميا بعد لقائه ميقاتي: في حال لم يكن هناك مناورة أو مراوغة من قبل إسرائيل نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا الأمر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:27
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