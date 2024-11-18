أبي رميا بعد لقائه ميقاتي: في حال لم يكن هناك مناورة أو مراوغة من قبل إسرائيل نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار وهذا الأمر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان

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