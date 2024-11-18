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بيرم: كلنا ثقة في دولة الرئيس بري الذي يعمل بحكمة ويسعى لوقف العدوان وإطلاق النار انطلاقاً من ثبات الميدان وموقف اللبنانيين

Lebanon 24
18-11-2024 | 05:12
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