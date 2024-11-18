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قصف مدفعي إسرائيلي على محيط دير مار ميما في بلدة ديرميماس - قضاء مرجعيون وعلى ٲطراف جويا - محرونة وعلى بلدة العيشية - قضاء جزين

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:44
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