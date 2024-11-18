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القناة 12 الإسرائيلية: رصد نحو 20 صاروخا أطلق في الساعة الأخيرة نحو الجليل الأعلى
Lebanon 24
18-11-2024
|
08:32
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