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وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة تتعلق بالاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:18
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