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أعضاء من الكنيست يقاطعون كلمة لنتنياهو بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:20
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