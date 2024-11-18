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نتنياهو: منذ اليوم الأول للحرب أشدد مرة تلو الأخرى على أن جوهر صراعنا هو "معا سننتصر"

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:23
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