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نتنياهو: حماس وليس إسرائيل هي العائق أمام إتمام صفقة تبادل لإعادة مختطفينا

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:25
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