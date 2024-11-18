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بايدن يدعو قادة مجموعة العشرين الى زيادة الضغط على حماس للتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:37
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