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نتنياهو: الإدارة الأميركية هددتنا بوقف تزويدنا بالسلاح إن أقدمت قواتنا على دخول رفح لكننا رفضنا التهديد ودخلنا

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:42
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