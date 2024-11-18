Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حركة حماس وربما لم ننته من ذلك بعد لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: قضينا على نصر الله وقيادة حزب الله ودمرنا جزءا كبيرا من منظومة الصواريخ لديه
lebanon 24
18/11/2024 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: دمرنا من 70 إلى 80% من القدرات الصاروخية لحزب الله
lebanon 24
18/11/2024 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية: المبعوثان الأمريكيان أحرزا تقدما كبيرا لإنجاز تسوية على جبهة لبنان
lebanon 24
18/11/2024 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: الحديث الإسرائيلي عن خسارتنا جزءا كبيرا من قوتنا الصاروخية كذب محض
lebanon 24
18/11/2024 19:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2024-11-18
12:30 | 2024-11-18
12:29 | 2024-11-18
12:27 | 2024-11-18
12:27 | 2024-11-18
12:26 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24