Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: دمرنا من 70 إلى 80% من القدرات الصاروخية لحزب الله

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نركز على ضرب القدرات الصاروخية لحزب الله
lebanon 24
18/11/2024 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أمرت بقتل نصر الله لأنه ليس قائدا لحزب الله فحسب بل لأنه كان قائدا مهما جدا وهو الابن المدلل لخامنئي والمشرف على خطة تدمير إسرائيل
lebanon 24
18/11/2024 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنهاجم كل محاولات نقل السلاح من سوريا إلى حزب الله وسنحد كل القدرات التصنيعية لحزب الله
lebanon 24
18/11/2024 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارة إلى المطلة بعد انفجار مسيّرة لحزب الله فيها قبل وصوله بـ 20 دقيقة
lebanon 24
18/11/2024 19:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2024-11-18
12:30 | 2024-11-18
12:29 | 2024-11-18
12:27 | 2024-11-18
12:27 | 2024-11-18
12:26 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24